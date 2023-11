Varedo, va a fuoco la cucina lievemente intossicato l’anziano residente

I vigili del fuoco di Bovisio sono riusciti a circoscrivere le fiamme scaturite da un appartamento di un palazzo al civico 13 di via Madonnina, nel tardo pomeriggio di sabato riuscendo a riportare la situazione alla normalità nel giro di poche decine di minuti. Ed evitando il coinvolgimento delle abitazioni vicine, scongiurando quindi l’evacuazione della intera palazzina lungo la strada al confine tra Palazzolo di Paderno Dugnano e Varedo. E invece la rapidità di intervento ha permesso di fare uscire dalla porta di casa solo il proprietario, un anziano che era da solo in casa in quel momento, che aveva perso il controllo delle fiamme della cucina, le quali rapidamente avevano fatto presa sugli arredi del locale. L’emergenza è scattata in pieno pomeriggio e per agevolare le operazioni di soccorso, le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno bloccato il transito veicolare lungo quella che è la dorsale che dal centro di Varedo conduce al confine con Paderno Dugnano. L’uomo, che evidentemente si era dimenticato la pentola sul fuoco nel più classico degli incendi domestici, si è accorto troppo tardi che le fiamme dei fornelli avevano fatto presa sul legno della cucina, non riuscendo più a controllare le vampate. A quel punto ha fatto a tempo a chiamare il 118, prima di essere colto da un lieve malore. I sanitari giunti in via Madonnina 13 per soccorrerlo, alla fine hanno preferito condurlo in una delle strutture ospedaliere della zona per accertamenti. Ed è stato dimesso in serata e le sue condizioni non destano preoccupazione. La viabilità lungo il tratto di via Madonnina tra Paderno e Varedo è tornata alla normalità nel corso della serata a intervento concluso.