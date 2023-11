Scontro frontale tra un’auto e un camion a Lesmo: un ferito lieve, sul posto i vigili del fuoco

Scontro frontale laterale tra un’autovettura e un mezzo pesante, nella tarda mattinata di martedì 14 novembre, a Lesmo, lungo la SP 7. Il bilancio è di un ferito lieve portato in codice verde all’ospedale di Merate. I rilievi sono stati a cura della polizia locale di Correzzana-Camparada-Lesmo, al lavoro anche per capire le cause del sinistro.

Un’altra immagine del sinistro (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Incidente tra un’auto e un camion a Lesmo: vigili del fuoco con due mezzi

Sul posto, oltre a personale sanitario inviato dal 118, presenti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale, anche per il ripristino delle condizioni di sicurezza della Provinciale, con un’autopompa dalla sede centrale di Monza e un carro fiamma, mezzo appositamente attrezzato per gli incidenti stradali, da Lissone.