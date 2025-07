Cesano, deve stare a 500 metri dalla ex ma il braccialetto dà l’allarme perché è davanti alla sua casa: arrestato

Per ordine del giudice doveva stare ad almeno 500 metri di distanza dalla ex moglie. A garantire il rispetto del provvedimento un braccialetto elettronico indossato dall’uomo, un 41enne ucraino, e un altro la ex moglie. Quando nei giorni scorsi il dispositivo indossato dall’uomo ha iniziato a inviare un segnale di allarme i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno sono prontamente intervenuti arrestano in flagranza l’uomo che si trovava a ridosso del cancello del condominio della donna, a Cesano Maderno. Il 41enne, a sua volta residente in città, è stato accusato di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale nei confronti dell’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Cesano: un 41enne arrestato in flagranza di reato, l’allarme dato dal braccialetto

Quando la pattuglia è arrivata sul posto ha trovato l’uomo “in un evidente stato di agitazione nervosa”. Dopo averlo contenuto e riportato alla calma, lo hanno perquisito e condotto in caserma, dove è stato dichiarato in stato di arresto, convalidato dal giudice che ha applicato all’imputato la misura cautelare più afflittiva degli arresti domiciliari con mantenimento del braccialetto elettronico.