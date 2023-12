Evade dai domiciliari per perseguitare la ex moglie: arrestato

Vìola gli arresti domiciliari per andare a stalkerizzare la moglie sul posto di lavoro. I carabinieri di Paderno Dugnano nella sera di sabato hanno arrestato in flagranza di reato un 78enne italiano in un supermercato di via Generale Dalla Chiesa individuandolo fuori, nel parcheggio del punto vendita dopo che si era reso protagonista di atti persecutori nei confronti della ex coniuge.

Evade dai domiciliari per andare a perseguitare la ex moglie: l’intervento dei carabinieri

Uscito nonostante il divieto, si era messo in viaggio ed era arrivato nel super alla periferia sud della città, dove aveva iniziato a disturbare e minacciare la donna nel corso del suo orario di lavoro. A quel punto, qualcuno ha dato l’allarme e i militari di via Toscanini sono arrivati rapidamente sul posto riportando alla calma l’uomo.

I carabinieri, tramite la consueta identificazione, hanno accertato che l’evaso, pluri pregiudicato aveva effettivamente eluso le restrizioni previste dalla magistratura competente e che avevano previsto i domiciliari in uno dei Comuni della provincia di Monza, dove aveva indicato il proprio domicilio coatto come previsto dalla legge sulla detenzione domiciliare. L’uomo è stato accompagnato in carcere e ora dovrà rispondere di evasione dai domiliari e atti persecutori nei confronti della commessa.