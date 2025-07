A Seveso in 5mila senza medico di base, la sindaca Borroni: “Una sono io”

La carenza di medici di famiglia attanaglia Seveso e sono oltre cinquemila i cittadini rimasti senza riferimento. Una situazione che si trascina da anni, per la quale si sono cercate soluzioni secondarie, di supporto, come l’apertura di un Ambulatorio medico temporaneo o la realizzazione di ambulatori da mettere a disposizione degli operatori sanitari a prezzi calmierati, senza, purtroppo per i pazienti, riuscire a sanare il problema alla radice. Il comune si è interessato della questione, ma la competenza è esclusivamente dell’azienda sanitaria.

Carenza di medici di base a Seveso, la sindaca: “Il Comune non può fare nulla, la competenza è di Asst”

La sindaca Alessia Borroni conferma la discussione in corso con il distretto socio sanitario ed in particolare con il direttore dell’Asst Antonino Zagari. «L’amministrazione non può fare nulla se non rimanere aggiornata. Il problema esiste a Seveso ma anche in altri paesi di simili dimensioni nelle vicinanze. I medici hanno la facoltà di decidere dove esercitare e nessuno può obbligarli, anche se siamo in un momento di carenza. Mi è stato riferito che Asst ha parlato con i candidati, gli è stata prospettata la possibilità di iniziare già con un numero di pazienti adatto ed anche con spazi ambulatoriali a spese contenute, ma la maggior parte preferisce rimanere vicino al luogo di residenza».

La sindaca di Seveso e la carenza di medici: “Ho avuto una buona esperienza con l’Amt”

Il comune ha già messo a disposizione i locali dell’Amt e sta completando i lavori per due ambulatori a Baruccana. Ma ancora non basta. «Ci tengo a precisare che è una questione che mi tocca da vicino, anche come paziente, visto che anche io sono senza medico. Ma ho avuto una buona esperienza con l’Amt di via Martiri d’Ungheria; dati alla mano ci sono riscontri altamente positivi. Per settembre potrebbe essere riaperto il concorso, nell’auspicio di trovare medici per la nostra città».