Incidente sulla A4 ad Agrate: coinvolti un camion e un’auto, una donna ferita trasportata a Monza

Incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e una autovettura, con una donna ferita, soccorsa in codice giallo e portata all’ospedale San Gerardo di Monza, venerdì 10 novembre poco prima di mezzogiorno sulla autostrada A4, alla altezza di Agrate Brianza, in direzione Venezia.

La scena dell’incidente sulla A4 (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Incidente sulla A4 ad Agrate, sul posto i vigili del fuoco di Monza

Sul posto, oltre a personale paramedico inviato dal 118 su una ambulanza e una automedica per soccorrere una 45enne, poi trasportata all’ospedale di Monza, sono giunte per il ripristino delle condizioni di sicurezza anche squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco con due autopompe della sede centrale di via Cavallotti. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine.