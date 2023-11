Lesmo: incidente alla rotonda, un ciclista finisce in ospedale

Scontro tra auto e bici alla rotonda di Peregallo di Lesmo e un ciclista finisce in ospedale. Lunedì pomeriggio 6 novembre poco prima delle 13.30, un 72enne in sella alla sua bicicletta ha sfondato il vetro dello sportello posteriore di una Citroen C2 guidata da una ragazza all’altezza della rotatoria tra Via Marconi, via Maggi e via Galilei.

Lesmo: incidente alla rotonda e l’arrivo dei soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza di Avps e una pattuglia della polizia locale. Il ciclista è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate, mentre la donna al volante è rimasta illesa. Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno indagando gli agenti della polizia locale.