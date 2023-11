Briosco, urta con la gru del camion il ponte della Statale 36

Ha evidentemente calcolato male le altezze e con la gru del camion ha impattato il soffitto del ponte della Statale 36 Valassina, a Briosco, in via Primo Maggio. L’incidente, che da una prima indagine dei vigili del fuoco non avrebbe avuto gravi conseguenze sul manufatto, è avvenuto nella mattinata di venerdì 3 novembre, attorno alle 11.20. Sul posto si è portata un’autopompa del distaccamento di Carate Brianza.