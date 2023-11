Violento scontro tra due auto a Biassono, una finisce su una recinzione: due feriti

Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in codice giallo negli ospedali di Monza e Desio dopo un incidente stradale avvenuto nella notte del 1° novembre, poco prima delle 4, a Biassono, in via Misericordia.

L’altra vettura coinvolta nell’incidente di Biassono (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Biassono, l’incidente nella notte in via Misericordia

A scontrarsi violentemente, per cause in via di accertamento, sono state due autovetture una delle quali è terminata contro la recinzione di una abitazione. Sul posto il 118 ha inviato personale paramedico su due ambulanze e un’automedica. Presenti anche i vigili del fuoco con un’autopompa del distaccamento di Lissone per soccorrere i feriti e per la messa in sicurezza della scenario d’intervento.