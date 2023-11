Incidente sulla Statale 36 a Ognissanti: un ferito, chilometri di coda

Ognissanti in coda sulla Statale 36 per gli automobilisti di passaggio in direzione Milano. Intorno alle 12.30, all’altezza dello svincolo Lissone-Nova Milanese, una donna ha perso il controllo della sua utilitaria e ha carambolato tra le corsie finendo contro il new jersey centrale. Immediata la chiamata al 112 che si è allertato in codice giallo.

Incidente sulla Statale 36 a Ognissanti: donna soccorsa, auto ferma in mezzo alla superstrada

La donna, 44 anni, è stata trasportata in condizioni non preoccupanti all’ospedale San Gerardo di Monza; importanti invece i danni alla sua Fiat 500 che ha dovuto attendere l’arrivo di un carro attrezzi per poter essere spostata dal punto a cavallo tra prima e seconda corsia dove si era fermata.

Incidente sulla Statale 36 a Ognissanti: 4 km di coda verso Milano

Sul posto tre pattuglie della polizia stradale di Monza per i rilievi e per disciplinare il traffico. La coda in direzione sud si è allungata fino a 4 chilometri ed è stata fatta defluire sulla corsia di sorpasso, in direzione nord invece rallentamenti per i soliti curiosi.

Impegnata anche una squadra Anas per la messa in sicurezza del guard rail che ha riportato dei danni.