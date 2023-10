Sovico: incendio a una canna fumaria, spiegamento di mezzi in centro

Danni alla canna fumaria e al tetto, strada chiusa per due ore per permettere i soccorsi. È il bilancio per fortuna limitato a danni materiali di un incendio che nella serata di lunedì ha interessato il primo piano di una palazzina in via Vittoria Veneto, a Sovico.

Sovico: incendio a una canna fumaria, i soccorsi

Sul posto si è mobilitato un importante spiegamento di mezzi dei vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri: in centro a Sovico sono arrivati l’autopompa di Lissone, di Seregno volontari, l’autoscala di Carate Brianza, il carro soccorso di Desio, l’ambulanza della Croce verde Lissonese, il Radiomobile dei carabinieri.