Incendio in casa a Giussano, quattro mezzi dei vigili del fuoco sul posto

Tanto fumo dalle finestre, danni ingenti e per fortuna nessuna persona ferita in modo serio nell’incendio in abitazione che mercoledì 1 novembre nel pomeriggio ha portato quattro mezzi dei vigili del fuoco a Giussano. È successo al primo piano di una palazzina a Paina, i residenti sono riusciti a uscire dando l’allarme. Una donna rimasta all’interno è stata soccorsa, senza la necessità di essere trasportata in ospedale.

Incendio in casa a Giussano, sarebbe partito da un camino

Incendio abitazione Giussano

Le fiamme sarebbero partite da un camino per poi allargarsi ai mobili. Sul posto due autopompe da Seregno (permanenti e volontari), l’autoscala di Carate Brianza e il carro soccorso insieme all’ambulanza del 112 e ai carabinieri di Giussano.

La strada è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi, che si sono conclusi intorno alle 20.