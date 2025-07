Monza, incidente con il monopattino: prima che arrivino i vigili getta la droga in un cespuglio

Incidente con il monopattino per un 19enne monzese che, prima dell’arrivo dei soccorsi, e in particolare della Polizia locale, a cercato di disfarsi di mezzo etto di hashish lanciandolo in un cespuglio. Circostanza che è stata notata da un passante e riferita agli agenti intervenuti i quali hanno in effetti trovato l’involucro con lo stupefacente. Il 19enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo per le cure del caso. Nei suoi confronti il Comando procederà con una denuncia a piede libero per possesso di stupefacenti. L’incidente è accaduto venerdì 4 luglio attorno alle 19 in via Borsa. Il ragazzo, per ragioni al vaglio degli agenti, è finito a terra dopo un urto con un’auto.

Monza: cessione di droga in zona stazione, un ventenne denunciato dalla Polizia locale

Sempre venerdì, nel corso di un servizio mirato eseguito dal personale del Nucleo operativo sicurezza territoriale del Comando di via Marsala, unità cinofila e ufficio radiomobile in zona stazione, nel pomeriggio, gli agenti hanno assistito in flagranza a uno scambio di stupefacenti tra un ventenne e un diciottenne in cambio il denaro contante. Entrambi sono stati immediatamente intercettati e accompagnati negli uffici del Comando, identificati e fotosegnalati. Il giovane spacciatore è risultato avere un solo precedente di polizia e, anche alla luce della modica quantità di sostanza stupefacente sequestrata, è stato denunciato a piede libero. L’acquirente è stato invece segnalato alla prefettura del luogo di residenza in qualità di assuntore.