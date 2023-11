I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti sabato 18 novembre nel pomeriggio a Monza, in via della Guerrina, per un incendio di un cumulo di rifiuti all’interno di un’area boschiva. Ignote al momento le cause del rogo.

I mezzi dei vigili del fuoco in via della Guerrina (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Sul posto sono state inviate squadre con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala dalla sede centrale di Monza.