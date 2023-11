È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Vimercate nella notte sull’autostrada A4 per mettere in sicurezza un’auto in fiamme e l’occupante di 39 anni. L’allarme in codice rosso è scattato poco dopo le 0.30 nel tratto in direzione Torino poco dopo la barriera Milano est. Segnalato un incidente tra due vetture, una delle quali poi andata a fuoco.

Autostrada A4, auto in fiamme nella notte: sul posto i vigili del fuoco di Vimercate

Sul posto l’autopompa del distaccamento volontario di Vimercate insieme alla Polstrada Novara Est. Non risultano feriti trasportati in ospedale, distrutta invece la macchina.