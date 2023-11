Un altro ciclista investito a Carate Brianza, soccorso in codice giallo

Un altro ciclista è stato investito a Carate Brianza, domenica 19 novembre, in mattinata, dopo il 13enne rimasto gravemente ferito sabato 18 in via Donizetti e trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Bergamo.

È successo verso le 11.30 all’inizio di via San Giuseppe, la strada che, da via Cusani, all’altezza della gelateria Malibù, conduce in piazza della chiesa. Proprio all’intersezione delle due vie si è verificato l’impatto tra la macchina e la bicicletta.

Carate Brianza, impatto con un’auto e 64enne sbalzato a terra in via San Giuseppe

Un uomo di 64 anni in sella alla sua bici, a seguito dell’urto con una vettura, è stato sbalzato a terra. Sul posto un’ambulanza, uscita in codice giallo, e i carabinieri della compagnia di Seregno, impegnati nella ricostruzione di quanto accaduto. Il ciclista è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Carate Brianza.