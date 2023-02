Monza: il consiglio comunale chiede a Milano confronto su Area B

L’amministrazione di Monza inviterà quella milanese guidata da Beppe Sala a confrontarsi sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli vetusti e a diesel nell’Area B e a valutare l’introduzione di misure che favoriscano l’ingresso nel capoluogo lombardo.

Monza: il consiglio comunale chiede confronto su Area B, mozione di Fdi approvata all’unanimità

La richiesta del dialogo è contenuta in una mozione presentata da Stefano Galli di Fratelli d’Italia, approvata lunedì all’unanimità dal consiglio comunale al termine di un dibattito in cui la maggioranza ha stravolto il suo orientamento iniziale.

Il testo originale, che comprendeva l’istanza di rinvio dell’entrata in vigore dell’Area B, era stato bocciato dall’assessora all’Ambiente Giada Turato secondo cui il provvedimento firmato da Milano rispecchia quelli adottati dalla Regione per contrastare l’inquinamento. Si sono posti sulla stessa lunghezza d’onda esponenti del Pd tra cui Marco Pietrobon che ha puntato l’accento sulle deroghe previste per alcune categorie.

Il centrodestra non ha mollato la presa e, da una parte, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di tutelare le fasce deboli che non possono permettersi di acquistare un’auto elettrica: «Non credo che l’Area B sia una misura efficace – ha affermato il capogruppo di FdI Andrea Arbizzoni – lo dicono i dati» secondo cui a Milano l’inquinamento sarebbe pressoché ai livelli precedenti alle restrizioni mentre sarebbe aumentato il traffico nei comuni vicini, Monza compresa.

Dall’altro lato la minoranza ha fatto leva sulla volontà di instaurare nuove relazioni con il capoluogo lombardo enunciata nelle linee programmatiche del sindaco Paolo Pilotto: «Non si tratta di intervenire a gamba tesa – ha assicurato la neo consigliera regionale Martina Sassoli – ma di fare squadra».

Il primo a mostrare qualche tentennamento nel centrosinistra è stato Francesco Racioppi di LabMonza: «L’Area B – ha ammesso – ha alcune criticità, colpisce i lavoratori con i redditi più bassi perché il trasporto pubblico non è efficiente a causa della politica disastrosa del centrodestra in Regione».

A quel punto, di fronte alla proposta di Paolo Piffer di Civicamente di stralciare dal testo la sollecitazione a sospendere le limitazioni per i mezzi inquinanti e di ridurlo alla richiesta di un confronto, la maggioranza ha abbandonato le barricate. Nell’ottica del dialogo con Milano, ha spiegato la dem Giulia Bonetti dopo una breve sospensione chiesta per concordare la linea, è arrivato il semaforo verde alla valutazione di un provvedimento che «ha creato disagi». Nessun commento, invece, da Turato.