Circolare in Area B e Area C: cosa cambia a Milano

Attive ufficialmente da lunedì 3 ottobre le nuove restrizioni per accedere alle aree B e C di Milano, ovvero l’accesso alla città (gratuito) e quello già a pagamento nella cerchia dei Bastioni.

Circolare in Area B: che cos’è

Area B coincide con gran parte del territorio della città di Milano, è una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci. È monitorata da 188 telecamere attive dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, festivi esclusi. L’accesso non è soggetto a pagamento, ma è autorizzato a determinate categorie di veicoli.

Circolare in Area B: divieti da ottobre 2022

Da ottobre 2022 è vietato Euro 2 benzina; Euro 4 diesel senza FAP; Euro 4 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore; Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km; Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4; Euro 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4; Euro 5 diesel; a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 4.

Si aggiungono ai divieti già in vigore e che riguardano: Euro 0, 1 benzina; Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP; Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4; Euro 3 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,025 g/km o senza valore; a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3; Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4.

Circolare a Milano: i prossimi divieti, quando e per cosa

Guardando al futuro i prossimi divieti sono in programma dall’1 ottobre 2025: si fermeranno Euro 3 benzina e Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati dopo 31/12/2018. Dall’1 ottobre 2028 Euro 4 benzina e Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati entro il 31/12/2018, dall’1 ottobre 2030 Euro 6 diesel D_TEMP e Euro 6 diesel D.

Circolare in Area B: cosa cambia a Milano?

Cosa cambia? Ogni veicolo con caratteristiche diverse da quelle previste dalla normativa di Area B gode di una deroga d’ufficio che consiste in un bonus di 50 giorni di circolazione – “anche non consecutivi” dice il Comune di Milano – da utilizzare in un arco di tempo delimitato, a condizione che non violi la normativa definita dal Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria, scattato l’1 ottobre e che fino ad aprile come nuova categoria ferma i diesel Euro 4.

Circolare in Area B: il Move-In

C’è poi la deroga del MoVe-In che significa monitoraggio dei veicoli inquinanti. È il progetto sperimentale di Regione Lombardia per l’Area B di Milano e per alcune aree del territorio lombardo. MoVe-In promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni dei veicoli alimentati a benzina Euro 0, 1, 2 e a gasolio Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 che incorrono nei blocchi previsti in Area B e in Regione Lombardia.

Il veicolo registrato a MoVe-In può circolare liberamente in qualsiasi fascia oraria, fino a un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla sua tipologia e classe ambientale.

Circolare in Area B: alcune spiegazioni del Comune di Milano

Per l’accesso all’area B, il Comune di Milano spiega che “previa registrazione, sono derogati dal divieto per un periodo pari ad un anno: veicoli per il trasporto di materiale indivisibile; veicoli per il trasporto di generi alimentari deperibili; veicoli diretti ad aziende e destinatari del trasporto con sede operativa all’interno di Milano, se di proprietà o in uso esclusivo; veicoli operativi di enti, società, aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale, raccolta rifiuti; veicoli adibiti a soccorso stradale; veicoli adibiti al trasporto valori o servizi postali per specifici casi e comunque per una durata massima di 6 mesi; veicoli diretti ad aziende e destinatari del trasporto con sede operativa all’interno di Milano, se non di proprietà; veicoli appartenenti a fornitori usuali (per la durata del contratto); veicoli di fornitori occasionali (deroga giornaliera); veicoli funzionali all’esecuzione di lavori (per la durata dei lavori); veicoli diretti all’interno di cesate o aree delimitate di cantieri edili all’interno di Milano (deroga giornaliera)”.

E poi: “I veicoli destinati al trasporto persone diesel Euro 4-5 di lavoratori che effettuano il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa nella fascia oraria in cui l’offerta di trasporto pubblico è ridotta, ovvero che operano in turni con orari articolati con ingresso antecedente le 7 o uscita successiva alle 21 possono previa registrazione usufruire di una deroga di un anno rispetto al divieto di accesso e circolazione previsto per la classe ambientale”.

Circolare a Milano: novità in Area C

Sono entrate in vigore anche delle limitazioni di accesso in Area C per i veicoli trasporto persone Euro 2 benzina, Euro 3 e 4 diesel con FAP di serie, Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel con FAP after-market installato entro il dicembre 2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4 e gli Euro 5 diesel. I veicoli ibridi trasporto persone con emissioni di Co2 >100 g/km pagano il ticket d’ingresso.