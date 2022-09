Qualità dell’aria, scattano i divieti per i motori più inquinanti: diesel euro 4 e a Milano anche euro 5

Scattano dall’1 ottobre, con l’arrivo dell’autunno, ed entrano in vigore ufficialmente da lunedì 3 ottobre. Sono le misure permanenti per il miglioramento dell’aria che quest’anno presentano diverse novità. E non solo per la concomitante attivazione dell’Area B di Milano con ulteriori restrizioni.

Qualità dell’aria: confermate le limitazioni per diesel euro 4

Il provvedimento approvato dalla Regione Lombardia conferma o integra alcune disposizioni già stabilite e poi sospese a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

In particolare è confermato l’avvio delle limitazioni per i veicoli euro 4 diesel (e precedenti), dall’1 ottobre al 31 marzo di ogni anno dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, nei Comuni in fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in fascia 2 (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese).

Per gli autoveicoli a benzina stop a Euro 0, diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2.

Qualità dell’aria: i comuni in fascia 1

In provincia di Monza e Brianza i Comuni di fascia 1 sono Monza, Agrate Brianza, Arcore, Barlassina, Bernareggio, Bovisio Masciago, Brugherio, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cesano Maderno, Concorezzo, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

Limitrofi anche Paderno Dugnano, Senago, Bresso, Carugate, Sesto San Giovanni in provincia di Milano e poi Cernusco Lombardone, Lomagna, Merate, Osnago, Paderno d’Adda, Verderio in provincia di Lecco.

Qualità dell’aria: in Area B a Milano stop anche a diesel euro 5

Attenzione perché nel caso dell’Area B il divieto di accesso si estende anche ai diesel euro 5.

Qualità dell’aria: in regione deroga per chi sta per cambiare auto

In regione, per quanto riguarda le limitazioni per i veicoli euro 4 diesel, è disposta “una deroga temporanea per i proprietari che risultino in possesso di un contratto di acquisto, con data antecedente all’1 ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo, fino alla consegna del nuovo mezzo e non oltre il 31 marzo 2023”.

Qualità dell’aria: c’è il Move-In

E poi per circolare – anche in Area B – c’è il Move-In, la scatola nera per la deroga chilometrica per far circolare lo stesso veicoli che non potrebbero.

Nella delibera si “stabilisce l’avvio del monitoraggio per i veicoli euro 4 diesel aderenti al servizio MoVe-In dal 1° ottobre 2022 e la possibilità di aderire alla relativa piattaforma dal 1° settembre 2022; conferma che per i soli veicoli euro 4 diesel aderenti al servizio MoVe-In le limitazioni permanenti sono estese a tutto l’anno di adesione, per consentire il monitoraggio delle percorrenze in modo continuativo”, si legge.

Le soglie chilometriche MoVe-In per i veicoli euro 4 diesel, sono “pari a 8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 e 10.000 Km/anno per i veicoli di categoria N1, N2, N3 e M3, non applicando il bonus aggiuntivo di 2.000 km/anno, a causa della cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19”.

Gli operatori del commercio ambulante, proprietari di veicoli euro 4 diesel, possono beneficiare dei servizi aggiuntivi MoVe-In (percorrere la somma dei chilometri concessi annualmente nell’arco del triennio, utilizzare il veicolo durante le limitazioni temporanee) solo nel caso in cui “o aderiscano alla piattaforma MoVe-In entro il 31 ottobre 2022, con scadenza entro i tre anni successivi (30 ottobre 2025) o le associazioni di categoria trasmettano a Regione Lombardia gli elenchi degli aderenti entro il 30 novembre 2022”.

Qualità dell’aria: limitazioni Area B

Le limitazioni per l’Area B riguardano le auto Euro 2 a benzina, Euro 4 diesel senza FAP, Euro 3 e 4 diesel con FAP di serie, Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4, Euro 4 diesel, compresi i bi-fuel, e gli Euro 5 diesel.