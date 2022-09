Area B, Milano sui nuovi divieti: “Nessun tavolo a tre giorni dal via”

Milano va avanti dritta sull’Area B che dall’1 ottobre attiva il divieto d’accesso in città anche ai diesel Euro 4 e Euro 5.

Area B, Milano sui nuovi divieti: tema chiaro da un anno e mezzo

“È escluso radicalmente che si possano avviare tavoli a tre giorni dall’entrata in vigore di Aera B”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala in merito alla proposta di Regione Lombardia e di Aci di sedersi attorno ad un tavolo per cercare di far slittare i nuovi divieti della ztl.

“Basta con i tavoli. Questo tema è chiaro da un anno e mezzo e proporre un tavolo una settimana prima vuol dire buttare la palla avanti. Capisco che la politica vive di proroghe, ma io non voglio essere così – ha aggiunto – L’ho detto, l’ho promesso, l’ho chiarito in modo inequivocabile anche nella mia recente campagna elettorale“.

Area B, Milano sui nuovi divieti: l’assessore regionale e i diesel Euro 5

Martedì ne aveva parlato anche l’assessore regionale Raffaele Cattaneo, durante il ‘Tavolo aria’ a Palazzo Pirelli: “Abbiamo chiesto al Comune di Milano, alla luce della crisi energetica e socio-economica e di una comunicazione carente e poco incisiva sul tema, una deroga fino al prossimo mese di marzo al blocco dei diesel euro 5 in Area B. E, in alternativa, che si valuti almeno un allargamento fino a 3.000 km delle fasce chilometriche consentite, a chi aderisce a Move-in. Ci sembra una richiesta lecita, ho anche ricordato che gli accordi sottoscritti dalle Regioni del Bacino padano non prevedono limitazioni per i diesel euro 5 se non dopo il 2025. Questo in considerazione del fatto che proprio gli euro 5 sono auto recenti, immatricolate fra il 2011 e il 2017, e non si può certo accusare chi le ha acquistate di aver mancato di sensibilità ambientale. Purtroppo l’assessore del Comune di Milano Elena Grandi ha risposto con un ‘no’ secco e risoluto, ribadendo che l’Amministrazione milanese non è in alcun modo disponibile a derogare”.

Area B, Milano sui nuovi divieti: battaglia della Lega

Nelle ultime settimane ha protestato soprattutto la Lega facendone una battaglia in nome della difesa di chi dalla Provincia raggiunge Milano per lavoro.