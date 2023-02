Metrotranvia: martedì incontro pubblico a Seregno con Città Metropolitana

I tecnici della città Metropolitana di Milano martedì 28 febbraio, alle 20.30, saranno presenti a Seregno in sala Gandini di via XXIV maggio, per un incontro pubblico per informare e approfondire sull’imminente avvio dei cantieri per la realizzazione della Metrotramvia Milano-Seregno.

Metrotranvia: incontro pubblico a Seregno, le vie interessate dai cantieri

L’appuntamento, aperto a tutti, segue un incontro più ristretto che si è tenuto mercoledì sera con i comitati di quartiere di Sant’Ambrogio e San Carlo.

In Seregno i cantieri della Metrotramvia interesseranno le vie Europa, Platone, Colzani e Milano, oltre al raccordo con l’area della stazione ferroviaria. I lavori saranno organizzati in modo da garantire il doppio senso di circolazione, con le sole eccezioni di un tratto di via Europa e un tratto di via Avogadro, per i quali sono previsti periodi di chiusura al traffico con la garanzia di percorsi alternativi e con la totale accessibilità ai passi carrai.

Metrotranvia: incontro pubblico a Seregno, i lavori in città

L’intervento per Metrotramvia comporterà una completa riqualificazione delle sedi stradali, con anche la creazione di marciapiedi nei tratti dove oggi non ci sono. Là dove si renderà necessario l’abbattimento di alcuni alberi, sono previsti interventi compensativi: due nuove piantumazioni per ogni albero rimosso. La durata programmata dei cantieri è di 38 mesi al termine dei quali sarà attivata una tratta tramviaria che partendo da Seregno arriverà a piazzale Maciacchini, a Milano, passando per Desio, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Cusano Milanino e Bresso.