Agrate Brianza inaugura un bosco per Barattieri all’oasi Volano

Un piccolo bosco in nome di Matteo Barattieri prenderà forma sabato 19 novembre all’oasi Volano di Agrate Brianza. Barattieri, geologo, naturalista e ambientalista monzese morto in un incidente stradale negli Stati Uniti la scorsa estate, aveva dato un grande contributo alla creazione dell’oasi Volano e per questo gli amici, con il patrocinio del comune di Agrate hanno deciso di dedicare alla sua memoria un spazio verde proprio in uno dei luoghi che l’ha visto protagonista.

Agrate Brianza inaugura un bosco per Barattieri: volontari al lavoro dal 16 novembre

Nei giorni precedenti all’evento (il 16, 17 e il 18 novembre) i volontari, presente anche il gruppo parco di Monza, saranno impegnati in mattinata a realizzare le buche dove poi verranno messi a dimora i nuovi arbusti.

Agrate Brianza inaugura un bosco per Barattieri: attività aperte a tutti

Le attività sono aperte a chiunque voglia dare il proprio contributo al sodalizio che gestisce da anni l’area della vasca volano.