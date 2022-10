Sabato a Monza i funerali di Matteo Barattieri

Sono stati fissati per sabato 8 ottobre a Monza i funerali di Matteo Barattieri, il geologo e ambientalista monzese travolto da un’auto pirata a Nashville il 25 agosto. Il ritorno in Italia della salma è previsto giovedì, la parrocchia di San Biagio alle 10 accoglierà famiglia e amici per l’ultimo saluto.

Monza, la morte di Matteo Barattieri negli Stati Uniti

Barattieri si trovava negli Stati Uniti per assistere alla tournée della sua band del cuore, i Blondie, che all’indomani dell’incidente lo hanno ricordato nelle loro pagine social, e sarebbe dovuto rientrare a Monza il 27 agosto.

Monza, raccolta fondi avviata dai fratelli

Per poter coprire le spese di rimpatrio e le spese legali i fratelli di Matteo hanno aperto una sottoscrizione sulla piattaforma Gofundme precisando anche che le donazioni avrebbero potuto “dare seguito ai progetti legati all’Ambiente, alla Natura e all’Educazione Civica che tanto stavano a cuore a Matteo”.

Monza, sepoltura a Biassono accanto al papà

Barattieri monzese doc, sarà sepolto a Biassono accanto ai suoi familiari, tra cui il papà Ambrogio, investito a metà anni Ottanta da un pirata della strada. Per questo Barattieri non aveva mai voluto conseguire la patente.