Monza: “Quelli del Parco” ricordano Barattieri sui campi “da calcio”

Un momento di silenzio per Matteo Barattieri. Un amico da sempre e un compagno di squadra per le tante, infinite partite nei prati del Parco di Monza. Stefano Noseda e i tanti che hanno incrociato il monzese investito e ucciso negli Usa lo hanno ricordato così sabato 17 settembre: Noseda gestisce la pagina Facebook “Quelli del Parco di Monza” che raccoglie quanti si trovano per le sfide a calcio di cui Barattieri era appassionato.

“Quelli del Parco”, Barattieri e 30 anni di calcio

Sabato la decisione di mandare un pensiero all’amico, “con un po’ di silenzio prima della solita partita di calcio al Parco. Da oltre 30 anni facevi parte anche tu di questo folto gruppo di giocatori che il sabato o la domenica si incontrano sui campi della Cascina del Sole o al vecchio Ippodromo per quella passione che ci ha permesso di conoscerti. Eri una bella presenza, arrivavi e chiedevi sempre “c’è posto?”…. come se ti si dovesse dare un consenso che invece avevi per diritto acquisito, non solo per le mille partite giocate ma soprattutto per la persona”.

Barattieri: “ritirata” la maglia del Celtic

Manca ai compagni di gioco il carattere e lo spirito di Barattieri. “Sì, perché ci piace ricordarti per come eri senza pensare al pallone ma per il Matteo sempre dolce e gentile. Fra mille maglie colorate la tua del Celtic a strisce bianche e verdi orizzontali è stata l’unica a calcare i campi del Parco e oggi ci piace poter dire ‘l’abbiamo ritirata’ come si fa per i grandi campioni. Ciao Matteo, ci mancherai anche per quella maglia che non vedremo più”.