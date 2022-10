Monza. la salma di Matteo Barattieri torna in Italia giovedì 6 ottobre

Matteo Barattieri, il geologo e ambientalista monzese travolto da un’auto pirata a Nashville lo scorso 25 agosto, ora potrà tornare a casa. Dopo le lungaggini burocratiche per il rimpatrio della salma, ora la triste vicenda dello stimato appassionato ed esperto di natura sembra giunta al termine. Barattieri rientrerà all’aeroporto della Malpensa giovedì 6 ottobre nella tarda mattinata.

Matteo Barattieri: l’incidente negli Stati uniti con un’auto pirata

Al momento non sono ancora stati fissati i funerali. Barattieri si trovava negli Stati Uniti per assistere alla tournée della sua band del cuore, i Blondie, che all’indomani dell’incidente lo hanno ricordato nelle loro pagine social. Sarebbe dovuto rientrare a Monza il 27 agosto ma mentre camminava per raggiungere il suo albergo è stato investito da un’automobile -probabilmente da una Nissan Altima bianca – il cui autista non è mai stato rintracciato. Il rimpatrio della salma è subito apparso difficoltoso. Barattieri, ex zucchino, aveva manifestato in qualche occasione ai suoi familiari la volontà di essere cremato, ma questa procedura è stata vietata dalle autorità statunitensi.

Matteo Barattieri e il padre investito da un’auto pirata

Per poter coprire le spese di rimpatrio e le spese legali i fratelli di Matteo hanno aperto una sottoscrizione sulla piattaforma Gofundme precisando anche che le donazioni avrebbero potuto “dare seguito ai progetti legati all’Ambiente, alla Natura e all’Educazione Civica che tanto stavano a cuore a Matteo”. Barattieri monzese doc, innamorato della città di Teodolinda, sarà sepolto a Biassono accanto ai suoi familiari, tra cui il papà Ambrogio al quale lo accomuna un triste destino. Anche lui a metà degli anni Ottanta era stato investito da un pirata della strada. Per questo Barattieri non aveva mai voluto conseguire la patente. Il suo mezzo di trasporto era bicicletta con la quale macinava chilometri e chilometri in ogni stagione e con qualsiasi tempo.