F1, LIVE Gp d’Italia: domenica in diretta dall’autodromo di Monza

A Monza è il giorno della gara: all’autodromo nazionale pubblico e tifosi per la lunga giornata che culminerà col semaforo verde della Formula 1 alle 15.

Ore 11.30

Ore 11. Gabriel Bortoleto vince la gara di Formula 2 e riapre il campionato. Sul podio Maloney e Verschoor.

Ore 10.30. In città intanto procede tranquillo l’afflusso mattutino dei tifosi: in stazione treni in orario, in corso Milano ancora poca attesa alle navette.

Ore 10.10. Partita la Formula 2 con safety car in pista al primo giro per un incidente tra più macchine alla partenza. Dopo pochi minuti riparte la gara con Maloney, Bearman e Antonelli (partito sesto) in testa al gruppo.

Ore 10. La Formula 3 ha assegnato il suo titolo mondiale: il campione è il piacentino Leonardo Fornaroli sulla milanese Trident. Terzo sul traguardo alll’ultimo sorpasso nell’ultima curva, conquista i punti per festeggiare.

Ore 9.15. Intanto un piccolo riassunto delle puntate precedenti: qui tutto quello che è successo in autodromo sabato, con consegna a Norris dell’anello della regina a celebrazione della pole position (doppietta McLaren in prima fila, Leclerc quarto), e tutto quello che è successo nel venerdì dedicato alle prove libere.

Ore 9. In pista la Formula 3 per aprire il programma sportivo della giornata. Che comprende Formula 2, Porsche Supercup e il semaforo verde della Formula 1 alle 15.