F1, Gp d’Italia: Leclerc vince a Monza, magia della Ferrari

Charles Leclerc e la Ferrari tornano finalmente a vincere a Monza. Il monegasco del Cavallino taglia il traguardo sotto le grida della marea rossa come in quel magico 2019. È festa al Gran Premio d’Italia. Chiude il podio la McLaren con Oscar Piastri sul secondo gradino e il poleman di giornata Lando Norris in terza posizione.

Un arrivo sofferto quello di Ferrari, in doppietta fino a sette giri dalla bandiera a scacchi, nel tentativo di fare una sola sosta con entrambe le Rosse. Una scommessa che ha pagato: Leclerc ha tenuto il comando con le gomme cambiate al giro 15.

F1, Gp d’Italia: Leclerc vince a Monza, al primo giro il sorpasso di Piastri su Norris. Poi è stato un gioco di strategia

Dopo l’inno di Mameli, cantato in griglia dal tenore Francesco Meli, accompagnato dal flautista Andrea Griminelli e dalla banda della Guardia di Finanza, il Gran Premio d’Italia scatta con buono spunto di Norris, beffato ancora una volta dal compagno di squadra Piastri con un sorpasso alla Roggia nel corso del primo giro. Da lì la gara si gioca sulla strategia, tra undercut e soste sin dall’inizio si capisce che le potenze da tenere d’occhio sono la Rossa italiana e la britannica color papaya.

F1, Gp d’Italia: Leclerc vince a Monza, «a casa nostra, di nuovo, come nel 2019»

Grazie all’azzardo strategico del Team di Maranello che decide di impostare la propria gara su una sola sosta, a differenza di McLaren e Red Bull, Charles Leclerc riesce a tornare a vincere sotto la bandiera sventolata da Alex Del Piero urlando: “Questa stagione però è da infarto. Tra alti e bassi! Ma quanto sono belli gli alti! A Casa nostra, di nuovo, come nel 2019”.

F1, Gp d’Italia: Leclerc vince a Monza, che lavoro di Sainz

Complice della vittoria del monegasco anche l’aiuto del compagno di squadra Carlos Sainz che nel giorno del suo trentesimo compleanno sfiora ma manca il podio.