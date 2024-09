F1, le dichiarazioni del podio di Monza: Leclerc e «la sensazione incredibile», Piastri e Norris delusi «ma Charles se l’è meritata»

«Charles ha giocato l’azzardo giusto» così Oscar Piastri, secondo classificato al Gran Premio d’Italia ha commentato la straordinaria vittoria del rivale Charles Leclerc, di nuovo sul gradino più alto del podio di Monza dopo quel fantastico 2019, che lo aveva promosso “Predestinato”.

F1, le dichiarazioni del podio di Monza: Piastri, «secondo fa male»

«Quando finisci secondo fa male. Sono molto deluso – ha dichiarato l’australiano appena sceso dalla sua McLaren – oggi ho fatto tante cose nel modo giusto e sono molto contento del passo, ma c’erano diversi interrogativi sulla strategia sin dalla vigilia della gara. Con il senno di poi la strategia su una sola sosta si è dimostrata essere la scelta giusta, ma con le gomme in quello stato era un azzardo».

F1, le dichiarazioni del podio di Monza: Norris, «Piastri mi ha colto di sorpresa»

Deluso anche il compagno di squadra dell’australiano, il britannico Lando Norris, nonché poleman di giornata, beffato alla roggia proprio da Piastri nel corso del primo giro, poi terzo sulla linea del traguardo: «Il sorpasso di piastri mi ha colto di sorpresa, non so cosa avrei potuto fare di diverso, se avessi frenato un metro più probabilmente ci saremmo presi – commenta dopo la gara – La Ferrari oggi ha fatto una gara migliore di noi e Charles, un lavoro straordinario. Si è meritato questa vittoria».

F1, le dichiarazioni del podio di Monza: Leclerc, «gli ultimi giri sono stati magici»

Leclerc torna sul gradino più alto del podio a Monza, casa di Ferrari, dopo aver vinto a Monaco, “a casa sua”.

«È una sensazione incredibile. A dire il vero pensavo che la prima volta fosse qualcosa di unico e che se ci fosse stata un’alta volta non avrebbe mai superato la prima – dichiara il monegasco al pannello interviste post gara – gli ultimi giri invece sono stati magici, come nel 2019! Monaco e Monza sono le gare che voglio vincere ogni anno. Ovviamente voglio vincere il maggior numero di gare possibili e un Campionato del Mondo prima possibile, però queste per me sono le gare più importanti della stagione e quest’anno sono riuscito a vincerle entrambe».

F1, le dichiarazioni del podio di Monza: «Ferrari gran lavoro, ma la McLaren è favorita»

Sul futuro di una Ferrari che sembra uscire dal tunnel, in prospettiva della restante parte del campionato, il neo vincitore del Gran Premio d’Italia commenta: «Penso che il nostro pacchetto aggiornamento abbia funzionato molto bene a Monza, ma è la McLaren ad essere la favorita per il resto della stagione».