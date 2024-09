Formula 3, Fornaroli campione all’ultimo sorpasso: incredulità e gioia in casa Trident

Leonardo Fornaroli vince incredulo il campionato mondiale di Formula 3 grazie a un sorpasso arrivato all’ultima curva dell’ultimo giro dell’ultima gara del campionato, disputata al sorgere del sole nell’Autodromo Nazionale di Monza.

Formula 3, Fornaroli campione all’ultimo sorpasso: «Abbiamo vinto?»

«Abbiamo vinto?» chiede via radio il pilota piacentino di Trident dopo aver terminato i ventidue giri previsti in terza posizione, alle spalle dell’amico e contendente al Titolo Gabriele Minì, secondo, e al compagno di squadra Sami Meguetounif vero vincitore della Feature Race. A festeggiare sul podio di Monza insieme ai due portacolori della scuderia milanese anche l’arcorese Alessandro Brambilla, direttore tecnico di Trident.

Monza Gp d'Italia 2024 Formula 3 Fornaroli – foto Vegetti/ilCittadinomb.it

«Siamo contentissimi per il titolo di Leo – ha commentato a caldo al Cittadino il team manager di Trident Motorsport pochi istanti dopo la bandiera a scacchi – se lo merita assolutamente. Ha fatto una gara bellissima e quel sorpasso all’ultima curva è stato semplicemente…ci sono poche parole e una grande emozione. Se lo merita il ragazzo».

Formula 3, Fornaroli campione all’ultimo sorpasso: la gara di domenica

Fornaroli, in partenza dalla pole position per la feature race della domenica, si approcciava infatti al weekend del Gran Premio d’Italia primo in classifica, a un solo punto di distanza dall’amico e rivale Minì. Dopo la conquista della posizione del palo da parte del piacentino (che nel Campionato Mondiale di Formula 3 assegna punti) e del risultato nella sprint race del sabato, il divario tra i due si era lievemente allungato, ma non abbastanza da mettere in salvo il titolo, giocatosi infatti fino all’ultima curva.

Monza Gp d’Italia 2024 Formula 3 Fornaroli – foto Vegetti/ilCittadinomb.it

Fornaroli nella gara di domenica parte davanti, e riesce a mantenere la leadership per il primo giro, scalzato da Alexander Dunne. Anche Minì perde terreno nei primi giri, scivolando in quarta posizione. Una Safety Car provocata da Luke Browing, terzo contendente al titolo, ora fuori dai giochi, ricompatta il gruppo, ma alla ripartenza Dunne resta al comando con Fornaroli che iniziando a sentire la pressione commette i primi errori. Al penultimo giro Fornaroli infatti è retrocesso in quarta posizione, dietro al trenino del podio tirato dal compagno di squadra: Meguetounif – Minì – Mansell, un piazzamento non sufficiente per la conquista del Titolo.

Formula 3, Fornaroli campione all’ultimo sorpasso: sorpasso per il terzo posto sotto il boato della Parabolica

Come chi ha dentro un fuoco che arde, però, Fornaroli le tenta tutte: sa di avere solo un paio di curve per effettuare quel sorpasso sull’australiano che gli varrebbe il titolo e, sotto il boato degli spettatori alla Parabolica, sfila Mansell conquistando il campionato con solo due punti di vantaggio (senza essere mai salito sul gradino più alto del podio).