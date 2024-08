F1, LIVE Gp d’Italia: venerdì in diretta dall’autodromo di Monza

Inizia il lungo weekend di Monza e l’attesa del venerdì è tutta per le prime prove libere che faranno assaggiare ai piloti il nuovo asfalto dell’Autodromo nazionale riammordernato, nel circuito e nelle strutture.

Il LIVE del Cittadino racconta le notizie dall’autodromo: quelle sportive e le curiosità.

Ore 13.30 – Debutta a Monza nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia: chi è il talento bolognese Andrea Kimi Antonelli. Diciotto anni compiuti domenica 25 agosto al Mugello.

A margine della conferenza stampa di presentazione del Gp, il sostegno al giovane pilota è arrivato anche da Carlo Vanzini, voce Sky: «È qualcosa di magico, tifiamo tutti per lui»

Ore 13 – Il Gp d’Italia volano per il territorio, si dice da sempre. Fondazione Censis ha stimato che la gara di Formula 1 per Monza e Brianza vale 142 milioni di euro e ha margini di crescita.

Il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, in una intervista al Cittadino, parlando di territorio e di crescita ha riservato anche una analisi sui motori: «La Brianza non si può permettere di perdere il Gran Premio d’Italia e dobbiamo valorizzare l’autodromo».

Ore 12.30 – Con il ceco di Trident Roman Stanek fermo tra le due curve di Lesmo, la pratica delle Formula 2 s’interrompe per bandiera rossa. Malooney il più veloce, in ombra Antonelli, che alle 13.30 testerà la Mercedes nelle prove libere esordendo in Formula 1.

Ore 12 – Autodromo, velocità e… calcio. Rinnovato il legame tra il circuito e l’Ac Monza, che porta il logo del “Tempio della Velocità” sul retro del colletto: presentata in pista la terza maglia da gioco firmata sempre Lotto. Il third kit, nei colori e nei particolari, riprende gli elementi caratteristici dell’autodromo e della formula 1, dalla linea di partenza alla bandiera a scacchi.

Ore 11.45 – I piloti di Formula 1 hanno parlato della nuova Monza alla conferenza del giovedì: sarà interessante vedere come cambierà l’approccio alle curve. Il Cittadino l’ha chiesto al vincitore dell’ultimo GP (in Olanda) Lando Norris, ad Alexander Albon, Sergio Perez, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg.

Ore 11.30 – Non solo sport in autodromo, ma anche solidarietà e prevenzione: in Fan Zone la gara tutta solidale proposta da Rise Against Hunger Italia per confezionare 60mila pasti da inviare in Zimbabwe. La Lilt ha posizionato all’interno dell’autodromo dei dispenser gratuiti di crema solare per prevenire i tumori della pelle.

L’alleanza tra Autodromo, Ats e Csv invece promuove il progetto per il recupero dei prodotti invenduti contro gli sprechi alimentari.

Ore 10.30 – La sessione di pratica delle Formula 3 inaugura l’attività in pista all’Autodromo Nazionale di Monza nel weekend del Gran Premio d’Italia. È l’ultima gara della stagione e mette in palio il titolo oggi conteso tra sei piloti, di cui due italiani: Leonardo Fornaroli di Trident Motorsport e Gabriele Minì di Prema Racing. Al termine delle prove libere il più veloce è stato Mari Boya.