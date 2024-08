F1, Gp d’Italia: chi è Andrea Kimi Antonelli che debutta a Monza nelle libere

Debutta a Monza nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia il talento bolognese Andrea Kimi Antonelli. Diciotto anni compiuti domenica 25 agosto al Mugello, dove si trovava insieme al papà Marco, proprietario di un team impegnato nel campionato italiano Gran Turismo, è il ragazzo prodigio del mondo tricolore dei motori.

F1, Gp d’Italia: chi è Andrea Kimi Antonelli, la carriera

Classe 2006, dopo aver partecipato nell’estate del 2014 al Karting Summer Camp organizzato da ACI Sport, Antonelli debutta in kart all’età di otto anni, partecipando da maggio 2015 alla categoria 60cc del Campionato Easy Kart che vince al suo primo anno nella categoria. Dal 2018, dopo aver conquistato vittorie non indifferenti, tra cui la WSK Super Master Series, il prodigio bolognese entra nel team Kart Republic di Dino Chiesa, in passato culla di campioni come Lewis Hamilton e Nico Rosberg (con il quale conquista il WSK Champions Cup – 60 Mini, il WSK Euro Series e la WSK Final Cup) e nel Mercedes Junior Team, il programma per giovani talenti promosso dalla scuderia tedesca. Nel 2020 Antonelli s’infortuna al campionato mondiale FIA di kart ma riesce comunque a vincere l’europeo sbaragliando l’intera concorrenza. L’allora quindicenne, bicampione europeo, entra quindi nel mirino del team italiano Prema Racing, che lo ingaggia per correre gli ultimi tre appuntamenti della stagione 2021 della Formula 4 italiana.

F2 Motori Andrea Kimi Antonelli – foto Vegetti/ilCittadinoMB

Il primo posto per Antonelli arriva proprio a Monza, benché sin dal suo esordio sia riuscito sempre a piazzarsi in top 10. Sul tracciato più veloce del mondo il talento italiano si classifica secondo in gara uno e terzo nelle restanti due gare, chiudendo la stagione (per lui composta di soli tre appuntamenti) in decima posizione.

La brillante prestazione del bolognese porta Prema a riconfermarlo per la stagione seguente, dove vincerà sia la Formula 4 tedesca sia quella Italiana, e promuoverlo alla Formula Regional nel 2023. Con la vittoria del campionato europeo e medio-orientale alla sua prima partecipazione Antonelli viene promosso direttamente alla Formula 2, sempre con Prema, dove arriva a Monza settimo in classifica piloti.

F1, Gp d’Italia: chi è Andrea Kimi Antonelli, la stagione 2024

A bordo della nuova Dallara F2 2024 (presentata lo scorso anno in occasione del Gran Premio di Monza), per i due portacolori del vicentino Prema Power Team, Oliver Bearman e Andrea Kimi Antonelli la stagione parte, sportivamente parlando, a rilento. Il team rosso fiammante che aveva abituato i suoi seguaci alla lotta per le prime posizioni si ritrova dall’essere il favorito a inizio campionato a racimolare nelle prime due tappe del Mondiale pochi punti e grazie al suo pilota esordiente, Antonelli. Escludendo la parte sportiva, ed abbracciando unicamente quella delle possibilità aperte ai due alfieri del team, invece, la scuderia vicentina viaggia a vele spiegate verso la Formula 1, con il debutto di Bearman in Ferrari a Jeddah e l’attesissima prima volta al volante di una Mercedes a Monza per Antonelli. Con dieci piazzamenti in top ten, tra cui due vittorie in Inghilterra e in Ungheria, Antonelli raggiunge la (seconda) “gara di casa” a quota 87 punti, in settima posizione in campionato.

F1, Gp d’Italia: chi è Andrea Kimi Antonelli, l’esordio in Formula 1

Dopo diverse voci che a inizio stagione avrebbero caldeggiato una modifica del regolamento del campionato per favorire il debutto del bolognese in Formula 1 prima del compimento dei suoi diciotto anni, l’esordio di Andrea Kimi Antonelli nella massima categoria di corse automobilistiche avverrà al volante della monoposto nero-argentata di George Russell, nel corso della prima sessione di prove libere in programma per le 13.30 di venerdì 30 settembre, a cinque giorni dal suo diciottesimo compleanno.

Nonostante le voci che erano circolate nelle scorse settimane circa il debutto di Antonelli al volante della vettura numero 44 di Lewis Hamilton (a fine stagione in partenza da Brackley alla volta di Maranello), la scuderia austriaca ha confermato attraverso un comunicato stampa diramato alla conclusione del Gran Premio d’Olanda l’esordio al volante della monoposto di Russell.

Hamilton infatti lascerà il posto ad un terzo pilota così come previsto dal regolamento, in qualche gara più avanti nel campionato.

F1, Gp d’Italia: chi è Andrea Kimi Antonelli, la prospettiva

Oltre alle speculazioni circa l’esordio del prodigio bolognese nel pinnacolo delle competizioni a ruote scoperte, le chiacchiere da paddock che per la stagione 2024 hanno visto Andrea Kimi Antonelli sotto i riflettori non potevano non concentrarsi sul suo futuro nel mondo del Motorsport. Da diverse settimane, infatti, circolava la voce che in base al risultato ottenuto nella sessione di Prove Libere a Monza, Antonelli avrebbe potuto concludere la stagione in Williams al posto del pilota americano Logan Sargeant. Alla vigilia del Gran Premio d’Italia, tuttavia questa notizia è stata smentita dalla stessa scuderia britannica, che ha licenziato sì l’americano, ma a favore di un altro pilota di Formula 2: l’argentino (di origini italiane) Franco Colapinto.

È dato tuttavia quasi per certo che proprio a Monza arriverà da parte di Mercedes l’annuncio della propria line up 2025, composta sicuramente da George Russell e, si vocifera, proprio Antonelli. Resta tuttavia una grande incognita a poter mischiare ulteriormente le carte in tavola nel mercato piloti: il campione del mondo Max Verstappen. Se l’olandese dovesse infatti decidere di abbandonare Red Bull, la situazione attuale cambierebbe, lasciando Antonelli… letteralmente a piedi.

In un’intervista diversi mesi fa, il team principal della Mercedes Toto Wolff aveva infatti dichiarato che ci sarebbe stata la stessa percentuale di probabilità di vedere Verstappen e Antonelli alla guida di una monoposto di Brackley.

Nel frattempo tuttavia, se si dovesse chiedere al futuro, possibile, compagno di squadra di Antonelli, George Russell, cosa pensi di “Kimi” alla Mercedes, la risposta sarebbe un confuso e scherzoso “Kimi chi? Räikkönen?”.