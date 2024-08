F1, folla alla Fan Zone del Gp d’Italia nel giorno free: interviste, musica e divertimento

Grande successo per l’apertura della Fan Zone dell’Autodromo di Monza, che nel pomeriggio di giovedì 29 agosto ha attirato nel Parco brianzolo migliaia di fan del mondo dei motori. L’area, allestita tra il rettifilo opposto a quello dei box e quello dell’anello da Alta Velocità, aperta dalle 13, per la sola giornata di giovedì anche a un pubblico sprovvisto di biglietto, ha accolto la moltitudine di partecipanti con numerose attività di diversa natura.

F1, folla alla Fan Zone del Gp d’Italia: prove al simulatore e pit stop

Nel prato, per gli entusiasti del Motorsport è stato possibile cimentarsi in prove al simulatore o effettuare un pit stop, scattarsi foto accanto alle gigantografie dei beniamini, assistere a performance live e incontrare, già dalla giornata di giovedì i volti noti del mondo dei motori.

F1 Gp d’Italia 2024 Monza Fan Zone giovedì 29 agosto 2024 Vasseur – foto Sara Colombo

Alle 15.30, dopo aver ballato con le sessioni di Dj Set è stato il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, a inaugurare il gigantesco palco allestito nell’area, incontrando i fan che nonostante il sole battente e quasi 35° hanno pazientemente atteso il francese del Cavallino e i piloti di Formula 2 e Formula 3 per due chiacchere e qualche autografo.

F1, folla alla Fan Zone del Gp d’Italia: dopo Vasseur, i piloti di F2 e F3

Dalle 16, infatti, si sono succeduti sul palco anche Enzo Fittipaldi, Juan Manuel Correa e Zane Malooney (F2) ed i contendenti del Campionato Piloti di Formula 3, Leonardo Fornaroli, Gabriele Minì e Luke Browning che hanno condiviso con il pubblico l’esperienza del ritorno in pista dopo le vacanze estive.

«Non vedo l’ora di tornare in pista e farvi divertire tutti quanti – ha salutato il pubblico Leonardo Fornaroli, leader della classifica di Formula 3 che proprio nella gara di casa avrà l’opportunità di conquistare il Campionato – difendere il titolo e conquistare la prima vittoria che quest’anno è mancata»

F1 Gp d’Italia 2024 Monza Fan Zone giovedì 29 agosto 2024 – foto Sara Colombo

F1, folla alla Fan Zone del Gp d’Italia: sabato mattina tocca a Leclerc e Sainz, poi Antonelli

Nei prossimi giorni la Fan Zone, aperta solo ai possessori di un biglietto per il weekend di gara, ospiterà gli altri protagonisti della F1 con Charles Leclerc e Carlos Sainz sul palco alle 10.40 di sabato mattina. In Fan Zone ci sarà spazio anche per il Talk Italian Talent che vedrà salire sul palco le promesse dell’automobilismo tricolore come Andrea Kimi Antonelli.