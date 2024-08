F1, Gp d’Italia: prime libere a Monza, vola Verstappen davanti a Leclerc. Bandiera rossa per Antonelli

Anche la prima sessione di prove libere della Formula 1 si conclude dietro bandiera, analogamente a quella dei campionati propedeutici, in pista in mattinata nell’Autodromo di Monza. I colpi di scena finali sono provocati da Franco Colapinto, rientrato lento in pista dopo una breve escursione in ghiaia alla sua sessione di esordio come titolare in Formula 1, poi da Esteban Ocon in testacoda qualche secondo dopo lo scadere del tempo di prova.

F1, Gp d’Italia: libere a Monza, Antonelli al debutto sulla Mercedes di Russell

La bandiera protagonista della sessione è stata tuttavia la rossa provocata da Andrea Kimi Antonelli al suo debutto al volante di una Mercedes. Complice forse la troppa pressione mediatica il diciottenne ha perso la monoposto presa in prestito da George Russell per la sessione in Parabolica dopo soli sei minuti al volante. Grande dispiacere per il bolognese, per il quale l’annuncio dell’ingaggio in Formula 1 si aspettava proprio durante il weekend monzese.

F1, Gp d’Italia: libere a Monza, secondo tempo per Leclerc davanti a Norris e Sainz

Tra simulazioni di qualifica, sostituite da prove del passo gara verso la fine dei sessanta minuti previsti in pista, il più veloce in pista è stato Max Verstappen, che affamato di vittoria e di rivalsa ha fatto segnare un 1:21.676. Secondo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, seguita dalla McLaren di Lando Norris. Quarto posto per Carlos Sainz, sull’altra vettura del cavallino e settimo per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, impegnato in pista per quella che sarebbe dovuta essere una prova comparativa di configurazione tra la sua monoposto e quella di Antonelli.