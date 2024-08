F1, Gp d’Italia: come è nato “Vroom”, il trofeo per il vincitore di Monza

Si chiama “Vroom” ed è firmato dall’artista milanese Andrea Sala il trofeo che nella giornata di domenica verrà stretto dalle mani del vincitore del Gran Premio d’Italia sul podio di Monza. Commissionata per la quarta volta nella storia del Gran Premio di Monza da Pirelli, title sponsor del weekend di gara, l’opera d’arte è stata presentata nella giornata di venerdì, prima della prima sessione di prove libere della Formula 1, proprio nel garage del marchio fornitore di pneumatici.

F1, Gp d’Italia: come è nato “Vroom”, le parole dell’autore Andrea Sala

«È una commissione molto speciale per me. Generalmente faccio sculture, è la prima volta che mi viene chiesto di realizzare un trofeo – ha spiegato l’artista – è stato difficile ma una bellissima chance”.

F1 Gp d’Italia 2024 Monza Trofeo Pirelli

L’autore del premio ha spiegato come abbia realizzato un pezzo che per lui fosse scultura, una rappresentazione di un battistrada, legame con Pirelli, e di molti altri elementi richiamanti il mondo delle corse, ma che per il vincitore sarebbe stato altro: un trofeo con cui festeggiare ed esibire.

«Normalmente quando faccio sculture non tengo in considerazione molte cose che mi sono state chieste per questo trofeo – ha continuato Sala – ad esempio ho dovuto realizzare qualcosa che pesasse meno di cinque chili, affinché i piloti fossero in grado di sollevarlo facilmente».

Pirelli, da molto tempo legata al mondo delle arti non esclude che un giorno, questi trofei possano trovare spazio nell’Hangar di Milano Greco, riferimento dell’arte contemporanea in Lombardia.