F1, Monza: bandiera rossa sulla Formula 2, Stanek e Antonelli in ombra

Con il ceco di Trident Roman Stanek fermo tra le due curve di Lesmo, la sessione di pratica delle Formula 2 s’interrompe prima del previsto sul rinnovato tracciato dell’Autodromo di Monza. Non sembra proprio essere la mattinata più felice per il team milanese che, benché conduca una prima parte di prove di Formula 2 al comando con l’olandese Richard Verschoor, fatica sia nella precedente sessione della categoria minore (nella quale sarà chiamato a difendere la prima posizione di Leonardo Fornaroli alla chiusura del Campionato) sia in Formula 2, ferma ai box con la vettura di Stanek per più di metà prova, poi ferma nuovamente in pista provocando bandiera rossa.

F1, Monza: bandiera rossa sulla Formula 2, miglior tempo di Malooney

Anche per l’italiano di Prema Andra Kimi Antonelli, che sarà chiamato a poche ore dalla sua prova in Formula 2 a testare la Mercedes, debuttando per la prima volta nella massima categoria di corse automobilistiche, la sessione mattutina non si dimostra proprio proficua, con un misero diciottesimo tempo e problemi all’uscita della pit lane che lo costringono a rientrare alla propria pit allocation.

Il miglior tempo della sessione è quello del barbadiano Zane Malooney che chiude, dopo aver volato per tutta la seconda parte di sessione, un decimo davanti al brasiliano contendente al titolo mondiale Gabriel Bortoleto con un 1:32.385. Le qualifiche della categoria si disputeranno alle 16, seguendo quelle del campionato di Formula 3.