Le temperature sono ancora bollenti e i raggi del sole molto forti. Un’insidia per chi sta a lungo all’aria aperta. Per sensibilizzare gli spettatori del Gran Premio d’Italia a prendersi cura della propria pelle e contrastare la comparsa di tumori cutanei Lilt Milano Monza Brianza, in collaborazione con l’Autodromo Nazionale di Monza, ha posizionato all’interno del tempio della velocità dieci dispenser di crema solare. I tifosi presenti potranno servirsene gratuitamente e applicare la crema (protezione 50+) prima di prendere posto sulle “roventi” tribune.

F1 Gp Italia 2024 Monza Lilt prevenzione tumori pelle F1 Gp Italia 2024 Monza Lilt prevenzione tumori pelle

F1, Gp d’Italia: con Lilt Monza crema solare gratis contro tumori della pelle, dieci “Pit stop della prevenzione” in autodromo

In onore alla Formula 1, i dispenser sono stati denominati “Pit stop di prevenzione”, un’utilissima sosta, come fanno i piloti ai box prima di riprendere la gara. Lilt Milano Monza Brianza ha predisposto anche dei cartelli informativi con alcuni semplici consigli per il pubblico. Oltre all’applicazione di una crema protettiva è importante coprire la testa, proteggere gli occhi dal sole con adeguati occhiali ed idratarsi bevendo molta acqua.

«L’idea di promuovere l’uso delle creme solari per la prevenzione dei tumori della pelle credo sia encomiabile, soprattutto quando si rivolge ad un pubblico così numeroso e internazionale come quello della Formula Uno», sottolinea Giuseppe Redaelli, presidente SIAS. I dispenser saranno in funzione fino a domenica. L’incidenza dei tumori della pelle, secondo i dermatologi, è aumentata notevolmente negli ultimi anni, ma essi possono essere contrastati conoscendo i pericoli ed esponendosi al sole in modo corretto.