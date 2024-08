F1, Gp d’Italia: a Monza Hamilton il più veloce delle seconde libere, sette in mezzo secondo

Nelle seconde libere di Monza è il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton il più veloce in pista. Con il miglior tempo di 1:20.738, l’inglese chiude l’ultima prova del venerdì davanti al connazionale di McLaren Lando Norris di soli tre millesimi. In terza posizione, ad un decimo da chi l’anno prossimo prenderà il suo posto al volante del Cavallino, c’è Carlos Sainz che precede la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc. Verstappen è quattordicesimo. Con le prime sette posizioni raggruppate in meno di mezzo secondo la Mercedes di George Russell si classifica in sesta posizione dopo aver preso parte solo a poco più di metà sessione.

F1, Gp d’Italia: a Monza sette in mezzo secondo, Mercedes di Russell in pista per metà sessione dopo l’incidente del mattino di Antonelli

I meccanici del team di Brackley, infatti, sono stati impegnati per buona parte del pomeriggio a sistemare i danni provocati alla monoposto di Russell dal tragico esordio di Andrea Kimi Antonelli nella prima sessione di prove libere. Il debutto del talento bolognese, indubbiamente futuro della Formula 1 italiana, è durato soltanto dieci minuti prima di perdere la Mercedes W15M andando rovinosamente ad impattare contro le barriere della Parabolica. Ferma ai box per buona parte della sessione anche la Red Bull di Sergio Perez, alle prese con un problema alla trasmissione.

F1, Gp d’Italia: a Monza sette in mezzo secondo, bandiera rossa di Magnussen e 17° posto di Colapinto

Mentre una complicata bandiera rossa provocata dalla Haas di Kevin Magnussen a muro alla prima Curva di Lesmo sospende temporaneamente la sessione a metà, la sorpresa in pista è la Williams ed in particolare Franco Colapinto, che chiude in diciassettesima posizione, davanti alle due Alpine e alla Kick Sauber di Guanyu Zhou, alla sua seconda sessione da titolare di un sedile in Formula 1.