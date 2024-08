F1, l’anello della Regina a Norris, il poleman inglese: “Posso indossarlo subito?”

Alla fine, anche se era molto probabile, se l’è preso Lando Norris l’anello della Regina. Bella la novità di quest’anno che, subito dopo la premiazione del consueto ruotino PIrelli da parte del Vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, ha visto il primo cittadino monzese Paolo Pilotto consegnare al pilota della McLaren questo regalo così “brianzolo” e da quest’anno riservato all’autore del miglior tempo in prova, la famosa pole position.

F1, l’anello della Regina a Norris: potrà indossarlo dopo l’incisione del suo nome

L’anello che riprende la Corona Ferrea, l’altro simbolo di Monza al pari dell’Autodromo Nazionale, entra così nella storia del Gran Premio d’Italia. Norris ha molto apprezzato il regalo, di cui non ne era a conoscenza, e ha chiesto se era possibile indossarlo subito. Purtroppo no, in quanto prima gli deve essere presa la misura, verrà inciso il nome di Lando, ma comunque sarà a sua disposizione già domani. Un altro esempio del passo avanti che Monza e l’Autodromo stanno facendo per restare nel mondo della Formula 1.