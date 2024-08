F1: McLaren regina delle qualifiche a Monza, quarta la Ferrari di Leclerc

McLaren conquista la prima fila del Gran Premio d’Italia, sarà il pilota inglese Lando Norris a scattare dalla pole position per la gara di domenica affiancato dal compagno di squadra australiano Oscar Piastri. Sotto gli occhi increduli dei tifosi, accorsi numerosi sulle tribune dell’Autodromo Nazionale di Monza, George Russell sfila con la propria Mercedes la seconda fila a Ferrari nella gara di casa. La monoposto numero 16 del Cavallino precede la cinquantacinque con Charles Leclerc in quarta posizione e Carlos Sainz in quinta.

Leclerc partirà quarto (foto Fabio Vegetti)

F1, le qualifiche di Monza: in Q1 l’esordiente Colapinto beffato alle curve di Lesmo

Le qualifiche di Formula 1 che decreteranno la griglia di partenza della gara di domenica scattano alle 15 sul rovente e rinnovato tracciato dell’autodromo brianzolo. In pista sin dall’inizio del conto alla rovescia del Q1 Haas, Alpine e Ferrari, con Sainz che è il primo a lanciarsi. Lo spagnolo e l’esordiente argentino, Franco Colapinto, vengono beffati dalle Curve di Lesmo, ma se per il pilota del Cavallino non ci sono conseguenze disastrose, l’alfiere della Williams perde il tentativo (non così lontano visto il passo mantenuto tutto il weekend) di passare il taglio al turno di prova successivo.

Red Bull in difficoltà a Monza (foto Fabio Vegetti)

Il semaforo verde in fondo alla pit lane monzese si accende dando il via ad un Q2 che non conta più tra i partenti le due Kick Sauber, Colapinto, l’Aston Martin di Lance Stroll e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda. Hamilton è il più veloce della sessione, mentre Alex Albon, guidando al limite nell’ultimo tentativo si mette in salvo in nona posizione davanti a Nico Hulkenberg, eliminando le due Alpine, la Haas di Kevin Magnussen, la Racing Bulls di Daniel Ricciardo e l’Aston Martin di Fernando Alonso, che afferma che l’undicesimo posto è meglio di quanto avessero potuto sperare prima della sessione.

F1, le qualifiche a Monza: per le McLaren è subito un monopolio, Red Bull lontane

E’ Albon che inaugura l’ultimo turno di qualificazione, dove da subito le McLaren monopolizzano la prima fila provvisoria. Le Mercedes sembrano le uniche vetture a potersi avvicinare alle prestazioni della scuderia britannica, mentre Max Verstappen è alle prese con un problema di grip, ottavo con gomme nuove al primo tentativo, dietro al compagno di squadra Sergio Perez con gomma usata. Sono le due Red Bull a dare il via all’ultimo giro, ma non migliorando il proprio piazzamento globale sulla griglia si limitano ad invertire le posizioni. Le McLaren restano fisse al comando, con Ferrari che sembra poter mantenere la seconda fila, beffata sul filo della bandiera a scacchi dalla Mercedes di Russell. Nonostante sia stato il protagonista delle prove libere e tra i favoriti per la pole position, Lewis Hamilton chiude soltanto in sesta posizione, dopo entrambe le monoposto del Cavallino.