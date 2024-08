All’autodromo di Monza svelata la nuova Formula 3 del triennio 2025-2027

Svelata a Monza dopo la sprint race del sabato la nuova Formula 3, pronta a correre nei circuiti di tutto il mondo dal 2025 al 2027. Analogamente a quanto avvenuto al Gran Premio d’Italia 2023 per la Formula 2, FIA e Liberty media danno l’appuntamento per l’unveiling della nuova monoposto proprio nell’autodromo italiano.

Per lo svelamento della vettura, sempre progettata da Dallara, a Monza i numeri uno della Federazione Internazionale dell’Automobile, Mohammed Ben Sulayem; Formula 1, Stefano Domenicali; Liberty Media, Greg Maffei; Formula 3, Bruno Michel; Dallara, Andrea Pontremoli e il Direttore di Pirelli Motorsport Mario Isola.

A Monza presentata la nuova Formula 3 2025-2027 con carburante 100% sostenibile

La nuova monoposto, in grado di raggiungere la velocità massima di trecento chilometri orari, con un’accelerazione a cento chilometri orari in tre secondi, rispetterà le norme di sicurezza e comfort richieste da FIA, con un’occhio di riguardo verso la sostenibilità e l’inclusività. Lo sterzo della nuova monoposto sarà infatti più maneggiabile anche dalle pilota donna, per le quali spesso questo rappresenta una difficoltà, mentre l’alimentazione sarà fornita dal nuovo carburante Aramco 100% sostenibile.