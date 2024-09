Gabriel Bortoleto vince a Monza compiendo un’impresa straordinaria: da ultimo in griglia di partenza dopo una qualifica sfortunata, sale sul gradino più alto del podio che un anno fa lo incoronava campione del mondo di Formula 3.

Formula 2: Bortoleto vince in rimonta, decisivi Safety Car e pit stop

Grazie ad una buonissima partenza, il brasiliano di Invicta domina una gara di Formula 2 in rimonta costruita sfruttando l’ingresso delle due Safety Car prima per riavvicinarsi alla testa della corsa, poi per effettuare strategicamente il proprio pit stop. Allo sventolare della bandiera a scacchi Bortoleto chiude davanti al barbadiano di Rodin Zane Maloney e all’olandese di Trident Richard Verschoor, mentre l’italiano Andrea Kimi Antonelli è quarto, davanti al compagno di squadra Oliver Bearman fermo in settima posizione.

Gp d’Italia 2024 Monza Formula 2 Gabriel Bortoleto – foto Vegetti/ilCittadinomb.it

Formula 2: Bortoleto vince in rimonta, «abbiamo ottenuto l’impensabile»

«Questa mattina ci siamo presentati in pista sapendo di dover combattere. Avevamo il passo, non avevamo nulla da perdere e abbiamo ottenuto l’impensabile: da ultimi a primi. Non ci sono parole che possano esprimere quello che provo ora – commenta Bortoleto appena sceso dalla macchina – le chance che questo accadesse erano bassissime e ce l’abbiamo fatta. Era qualcosa che dovevo provare a me stesso».

Formula 2: Bortoleto vince in rimonta e riapre il campionato, ancora tre gare

Secondo in campionato dietro al francese di Campos Isack Hadjar, il brasiliano del McLaren Junior Team, accorcia il divario grazie ad un mancato piazzamento in zona punti del pilota del programma per giovani talenti Red Bull, e dichiara: «Voglio la vittoria del campionato più di qualsiasi altra cosa nella mia vita».

Al contrario della Formula 3, che ha assegnato il suo titolo a Fornaroli, qui i due contendenti al titolo avranno ancora occasione di sfidarsi in Azerbaijan, Qatar ed Emirati Arabi. A distanziarli dopo l’evento italiano ci sono 35,5 punti. Sesto assoluto Kimi Antonelli.