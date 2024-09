F1, Gp d’Italia: look e vip nel paddock a Monza

Lo sport che si pratica nell’area paddock di Monza soprattutto tra sabato e domenica è la “caccia al vip”. Lo schieramento dei fotografi è all’ingresso dell’area dove sono, in qualche modo, costretti a passare tutti.

F1, Gp d’Italia: ex piloti, sportivi e celeb

Per primi i piloti, poi dalle 9.30 nell’area di atterraggio elicotteri è un via vai di arrivi. Alle 9.45 scende Bernie Ecclestone, l’ex patron di Formula 1.

Gp d’Italia 2024 Monza F1 Bernie Ecclestone – Foto Redaelli

Poi altre glorie della Formula 1 di un tempo come il pilota Jackye Stewart con completo scozzese, Jean Alesi che qui è di casa e sempre amatissimo.

Gp d’Italia 2024 Monza F1 Jackye Stewart – Foto Redaelli

Gli atleti medagliati di Parigi sono presenti perché premiati da Aci e Regione Lombardia: «Per una volta è bello – dicono – essere spettatori e goderci una giornata su un campo di gara che non è nostro».

Altri sportivi sono i calciatori: Alessandro Del Piero e Javier Zanetti.

C’è anche Hollywood a Monza con Micheal Douglas, ma anche le nuove star come lo chef Alessandro Borghese.

Gp d’Italia 2024 Monza F1 Alessandro Borghese – Foto Redaelli Gp d’Italia 2024 Monza F1 Alessandro Borghese – foto Vegetti/ilCittadinomb.it

F1, Gp d’Italia: papi e caschetti in Fan Zone

Altro sport praticato nei giorni in autodromo è l’avvistamento dei look più fantasiosi.

In area paddock ci sono Miss con fascia spagnola e borsetta a forma di casco, elegantissime Lady africane con turbante nero.

Tra il pubblico in Fan Zone invece niente griffe, ma tanta fantasia.

Gp d’Italia 2024 Monza F1 tifosa spagnola con borsa particolare – Foto Redaelli Gp d’Italia 2024 Monza F1 Lewis Hamilton come look non passa mai inosservato – Foto Redaelli

Quest’anno il tema dominante è “tra il sacro e il profano”, perché il cuore di Monza batte per la Ferrari e tutti sperano (e pregano) per un miracolo.

Ecco allora chi ha scritto sulla maglia rossa la versione rivisitata del Padre Nostro, con rispetto scrivendo: “Padre Charles che sei a Monaco sia santificato il tuo piede destro, sia fatta la tua strategia sull’asciutto e sul bagnato, dacci oggi la tua pole stagionale, ma liberaci dalla Red Bull e dalla McLaren“.

Sacro e profano anche con il gruppo dei Papi Ferrari: sono Marco, Samuele, Filippo, Carlo, Edoardo, studenti liceali di Casalmaggiore che sfidano il caldo con la lunga tuta bianca e la mitra e si fermano in preghiera, sperando nella vittoria.

Gp d’Italia 2024 Monza F1 i Papi Ferrari – foto Vegetti/ilCittadinoMb.it

Non passano inosservate le svedesi Selma, Nicolina e Rebecca sono per la seconda volta a Monza , il loro cuore è per Charles Leclerc e si fanno notare per le magliette che hanno fatto stampare : «Hot girls – si legge – watch Formula 1».

Andrea da Vicenza con l’amico Matteo si è inventato il gruppo dei caschetti veloci e ha realizzato con la stampante 3D un casco Ferrari partendo da un caschetto da cantiere.