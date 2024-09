F1, i vip a Monza per il Gp d’Italia: Jacobs, il tifo Ferrari e l’ammirazione per Hamilton

Nel paddock della Formula 1 del Gran Premio d’Italia numerosi volti noti del mondo dello sport e dello spattacolo: dai tik tokers Raissa Russi e Momo Bayed, da grandi appassionati del mondo dei motori già in pista da venerdì, a Fabio Rovazzi e Marcell Jacobs ormai storici affezionati dell’evento monzese, in pista da sabato.

F1, i vip a Monza per il Gp d’Italia: i nomi noti

Nella giornata di domenica sono stati avvistati nella zona più “In” dell’Autodromo di Monza anche personaggi come Jonathan Kashanian (diventato celebre grazie al Grande Fratello); gli Youtuber Sofì e Luì (conosciuti come Me Contro Te); Alessandro Borghese, che ha visitato il truck food di Pizzaut, Jimmy Ghione, Alex Del Piero e Michael Douglas, oltre agli illustri del mondo del Motorsport d’un tempo, come Sir Jackie Steward, Emerson Fittipaldi, Jean Alesi, Bernie Ecclestone, Jean Todd, Franz Tost e …Kimi Raikkonen.

F1, i vip a Monza per il Gp d’Italia: i medagliati di Parigi sul podio

Ospiti d’onore della giornata del GP anche i Medagliati alle Olimpiadi di Parigi, accompagnati dal presidente del Coni, Giovanni Malagò. Sul podio dell’Autodromo Nazionale di Monza per salutare il pubblico prima della Drivers’ Parade del pomeriggio, le medaglie d’oro: Giovanni De Gennaro (Canoa K1 Slalom); Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (ciclismo), Anna Danesi e Loveth Oghosasere Omoruyi (pallavolo), le medaglie d’argento: Carlo Tacchini (canoa sprint), Andrea Panizza Giacomo Gentili e Gabriel Soares (canottaggio); Giorgia Villa e Angela Andreoli (ginnastica artistica); Filippo Macchi (scherma) e le medaglie di bronzo: Andy Díaz Hernández (Atletica) e Laura Paris (ginnastica). Le cicliste Guazzini e Consonni si sono persino concesse di accompagnare i piloti in parata pedalando sui 5,793 Km del circuito monzese sfoggiando fiere al collo le proprie medaglie.

F1, i vip a Monza per il Gp d’Italia: Jacobs, «è il mio terzo Gran premio»

Nel paddock Marcell Jacobs, velocista italiano bicampione olimpico dei Giochi di Tokyo 2020. «Questo è il mio terzo Gran Premio – racconta il campione olimpico al Cittadino – sono venuto a Monza nel 2021 dopo aver vinto le Olimpiadi, poi sono stato ad Abu Dhabi e adesso sono tornato, ma fosse per me li farei tutti. Le tempistiche purtroppo non coincidono con quelle che sono le mie gare, quindi devo trovare i momenti per riuscire a venire».

Jacobs, dice, si definisce un super appassionato e svela che un giorno vorrebbe provare una Formula 1: «Tifo per Ferrari, ovviamente, ma Lewis Hamilton è il mio idolo, proprio a livello sportivo, non solo di Formula 1 – racconta – non vedo l’ora che l’anno prossimo arrivi in Ferrari per la combo perfetta».