Monza, stop palestra: «Il campetto di via Valosa rimane verde»

«Il campo di via Valosa di Sotto rimarrà area verde e così anche i giardini accanto». L’assessore ai Lavori pubblici di Monza, Marco Lamperti, mette la parola fine alla lunga vicenda che ha coinvolto il quartiere di San Fruttuoso riguardo il progetto di realizzazione in quell’area di una palestra multisport e del nuovo centro civico.

Monza, stop palestra: non sfuma l’idea di un impianto sportivo nuovo

Questo però non significa che sfumi l’idea di un nuovo impianto sportivo a disposizione delle società del quartiere, e non solo.

«Abbiamo già parlato con le società sportive e anche con il Sanfru Basket – spiega Lamperti – l’amministrazione ha tutto l’interesse di realizzarla nel quartiere. Pensiamo però a una struttura diversa, decisamente più importante, non un’opera da 500.000 euro come era stata preventivata dalla precedente amministrazione, ma un vero e proprio centro sportivo, non una semplice tensostruttura».

Monza, stop palestra: riserbo sui finanziamenti

Per ora Lamperti non si sbilancia riguardo i finanziamenti di quest’opera. L’ex assessore Sassoli aveva previsto finanziamenti derivati da privati attraverso gli oneri di altri interventi, per la realizzazione dell’impianto. Ancora da individuare anche la nuova location, che resterà comunque all’interno del quartiere.

E i fondi accantonati non solo per la nuova palestra ma anche per il futuro centro civico previsto sull’area del giardino accanto al campo da calcio, che fine faranno? «Quelle risorse restano – conferma l’assessore – abbiamo già aperto la discussione con entrambi i privati che avrebbero dovuto provvedere alla realizzazione delle due opere. Quegli importi rimangono e sono dovuti all’amministrazione ma non andremo assolutamente a monetizzare. Li investiremo in opere pubbliche che stiamo ancora valutando all’interno della giunta, ma che entro brevissimo renderemo pubbliche, dal momento che siamo in fase di discussione con gli operatori. Intendiamo rispondere alle richieste più volte avanzate dal quartiere».

Monza, stop palestra: i progetti restano in essere, cambia la collocazione

Dunque restano in essere entrambi i progetti, cambia però la collocazione delle due nuovo costruzioni. «Al momento più di questo non possiamo dire perché si tratta di due convenzioni aperte su quell’area di via Valosa – conclude Lamperti – La cosa importante è che entrambi gli operatori si sono già dichiarati disponibili a soddisfare le richieste avanzate dall’amministrazione, ma al momento non abbiamo ancora sostanziato la convenzione e quindi non possiamo ancora ufficializzare quale direzione prenderanno quelle risorse».

Un punto fisso resta però la volontà di mantenere verde l’area di via Valosa, ma non solo.

«Provvederemo anche a sistemarla e a ridare dignità a tutta la zona, sia al campo sia ai giardini. Ma allo stesso tempo – ribadisce ancora Lamperti – a dotare San Fruttuoso di una nuova palestra che risponda alle effettive esigenze del quartiere. Siamo ancora in fase di discussione e la questione è particolarmente complessa, ma entro breve potremo dare maggiori indicazioni».