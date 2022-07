Monza San Fruttuoso, il cantiere non c’è: via le transenne e campo da calcio restituito ai ragazzi

Transennato da oltre due mesi in attesa dell’avvio del cantiere per la realizzazione della nuova palestra in via Valosa di Sotto, il campo da calcio è stato ora restituito al quartiere. La petizione firmata dalla consulta di San Fruttuoso inviata al sindaco Paolo Pilotto, è stata accolta dall’amministrazione. Al Comune era stato chiesto da alcuni cittadini che venissero rimosse le transenne, dal momento che non era indicata alcuna data di inizio lavori, né di apertura del cantiere, nonostante l’area fosse transennata da fine maggio e l’avvio dei lavori era stato annunciato dagli stessi progettisti per la fine di giugno. Così non è stato.

Via le transenne a San Fruttuoso: “Accesso impedito senza motivo”

«Era ingiustificata la presenza di quelle transenne che di fatto impedivano l’accesso ad un’area pubblica senza alcun motivo. Siamo felici quindi che l’amministrazione abbia accolto la nostra richiesta di creare un varco nelle transenne per rendere di nuovo accessibile il campo da calcio, soprattutto ai ragazzi», spiegano i membri del Comitato San Fruttuoso bene comune.

Campo di calcio restituito ai ragazzi: “Abbiamo tagliato l’erba e ripulito l’area”

Ma non solo. Sabato mattina un gruppo di cittadini e membri del comitato, dopo aver avvisato l’amministrazione, ha provveduto a ripulire il campo di via Valosa, per renderlo di nuovo utilizzabile. «Abbiamo tagliato l’erba e ripulito l’intera area che ora è di nuovo fruibile dalla comunità di San Fruttuoso e non solo – continuano i volontari che hanno provveduto alla pulizia del campo -. Era assurdo che soprattutto in questi mesi estivi un campo utilizzato da sempre dai ragazzi per partite di calcio, rimanesse chiuso e inaccessibile in attesa di capire quando e se il cantiere verrà avviato. Al momento non è stata ufficializzata ancora alcuna data di inizio del cantiere».

I membri della consulta hanno scritto al sindaco Pilotto per informarlo del progetto

I membri della consulta di San Fruttuoso all’indomani dell’insediamento della nuova amministrazione Pilotto, avevano scritto al neo sindaco per informarlo riguardo la lunga e complicata vicenda legata al progetto di edificazione della nuova struttura sportiva (con annessi parcheggi e centro civico). «Ora che il campo è di nuovo aperto al pubblico ed è pronto per essere utilizzato potremmo pensare anche di organizzare qualche partita estiva per chi resta a casa», concludono dal comitato.