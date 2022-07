Monza, via Valosa e rimozione delle transenne: “Quel che fa la destra, non piace alla sinistra”

A poche ore dalla rimozione delle transenne che impedivano l’accesso al campo da calcio di via Valosa di Sotto, a Monza, e dalla presa di posizione dell’amministrazione comunale che ha scelto di valutare «la soluzione più idonea per garantire la pratica sportiva e la realizzazione della palestra prevista in un’area coperta alternativa», hanno detto la loro anche i membri del gruppo Cittadini liberi Monza e Brianza, da sempre sostenitori del progetto di via Valosa.

Monza, via Valosa: polemica a San Fruttuoso

«A quanto sembra la nuova palestra di San Fruttuoso, chiesta da diverse associazioni e centinaia di cittadini, non si farà più – commentano delusi -. Sembra che sia scattato il solito meccanismo italiano: quello che fa il centro – destra agli avversari non sta bene, qualunque cosa sia, e viceversa». I Cittadini liberi contestano anche la motivazione mossa dall’amministrazione, circa la volontà di preservare proprio in via Valosa una delle ultime aree verdi del quartiere. «Niente di più falso perché San Fruttuoso ha diverse aree verdi e un’ampia area agricola. Il nostro quartiere ha invece una storica urgenza di servizi. Nel Palazzo – continuano i Cittadini liberi Monza e Brianza – fingono di non sapere che alla gente non interessa attribuire alla palestra un’etichetta di destra o sinistra, interessa avere finalmente questo impianto chiesto da anni».

Monza, via Valosa: le richieste al sindaco Pilotto

Sempre il gruppo dei Cittadini liberi chiede direttamente all’amministrazione Pilotto indicazioni più precise riguardo il nuovo progetto ventilato dal Comune. «Non è spiegato nemmeno che fine faranno i soldi già stanziati in accordo con il provato per la realizzazione della nuova palestra. Il rischio è che quei soldi vadano persi. Al momento l’unica certezza è che siamo di nuovo al punto zero». Di umore decisamente opposto il Comitato San Fruttuoso bene comune che accoglie «con piena soddisfazione la decisione di togliere le recinzioni di cantiere in via Valosa di Sotto. Apprezziamo la condivisione con l’amministrazione comunale degli obiettivi di fondo della nostra mobilitazione – commentano dal Comitato – che sono quelli della conservazione delle aree libere, specialmente quelle verdi».

Il Comitato rinnova la sua posizione favorevole riguardo alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo, che non preveda però nuovo consumo di suolo. «Ora lavoreremo per la realizzazione di un progetto di palestra polisportiva non scolastica, aperta dal mattino alla sera, attraverso la condivisione del progetto con i cittadini, le realtà sportive del quartiere, tramite un dialogo con l’amministrazione, che avverrà attraverso un confronto con la consulta di quartiere».