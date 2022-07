Monza, rimosse le transenne in via Valosa: riapertura del campo da calcio

Dopo un primo restyling portato a termine lo scorso 23 luglio dal comitato San Fruttuoso bene comune al campo di via Valosa di sotto, a Monza, oggi, 25 luglio, è arrivata l’ufficialità anche dall’amministrazione comunale. Il campo da calcio è di nuovo fruibile, sono state rimosse le transenne, in attesa di un approfondimento progettuale. «L’amministrazione comunale insediatasi un mese fa ha scelto di valutare un approfondimento progettuale – fanno sapere da piazza Trento e Trieste -. Si procederà a verificare la soluzione più idonea per garantire la pratica sportiva e la realizzazione della palestra prevista in un’area coperta alternativa, con il contestuale obiettivo di preservare una delle non numerose aree verdi rimaste nel quartiere San Fruttuoso».

Via Valosa: il cantiere per centro sportivo e centro civico

Il campo da calcio, che era stato transennato a maggio per consentire l’avvio del cantiere per la realizzazione del centro sportivo e successivamente anche del centro civico, ma dove non erano mai state rimosse le porte di calcio, è ora di nuovo accessibile per i ragazzi che lo vorranno utilizzare. «Togliere le transenne dal campo di via Valosa di sotto è stata una risposta immediata alle richieste espresse dai cittadini che da tempo chiedevano che quel campo da calcio fosse preservato – spiegano il sindaco, Paolo Pilotto, e l’assessore al Governo del territorio, Marco Lamperti -. Contiamo di individuare al più presto una nuova release progettuale che, accanto allo sviluppo del quartiere, sia in grado di tutelare pienamente un’area verde amata e apprezzata dai cittadini».

Campo da calcio di via Valosa: polemiche per il cantiere

I tecnici del Comune hanno provveduto, in accordo con l’impresa, ad eliminare i plinti di cemento per rendere pienamente sicura l’area. Intanto sui social, subito dopo la diffusione della notizia della rimozione delle transenne dal campo di via Valosa, si sono scatenate polemiche e commenti da parte di chi ha sperato fino all’ultimo di veder partire il cantiere più volte annunciato, e rinviato di settimana in settimana.