«In attesa di news sul cantiere della palestra, via le transenne da via Valosa di sotto»

Il comitato San Fruttuoso bene comune ha deciso di rivolgersi direttamente al sindaco di Monza Paolo Pilotto, per puntare l’attenzione (ancora) sul progetto di realizzazione della palestra multisport con annesso centro civico, che dovrebbe sorgere in via Valosa di sotto, a Monza, alla periferia del quartiere San Fruttuoso.

Monza, la lettera del Comitato San Fruttuoso bene comune

«Esprimiamo la nostra preoccupazione nel vedere uno spazio pubblico sottratto alla cittadinanza a mezzo transenne che non recano, come invece dovrebbero, alcuna indicazione di apertura cantiere e inizio lavori».

L’area su cui dovrebbe sorgere la nuova struttura sportiva è stata infatti transennata all’inizio di giugno, per consentire entro la fine dello stesso mese l’inizio dei lavori. Così era stato spiegato dall’ex assessore all’Urbanistica, Martina Sassoli, durante l’ultimo sopralluogo fatto alla presenza dell’ex sindaco, Dario Allevi, di Andrea Arbizzoni, dei progettisti e del dirigente del settore, che si è svolto pochi giorni prima delle consultazioni elettorali.

«Indipendentemente dalla decisione informata sulla destinazione dello spazio che la nuova giunta, una volta insediata, prenderà – spiegano i membri del comitato nella lettera inviata al primo cittadino – chiediamo che nel frattempo lo spazio verde pubblico sia restituito alla cittadinanza, proprio nei mesi in cui le scuole e i centri estivi chiudono e c’è maggiore necessità di poterlo utilizzare».

Monza, campo di via Valosa riqualificato pochi mesi (poi le transenne)

Prima delle transenne, il campo da calcio di via Valosa era meta dei ragazzi del quartiere e non solo. Uno spazio di gioco aperto e gratuito che proprio l’amministrazione Allevi aveva provveduto a riqualificare con la posa di due nuove reti di calcio, installate solo pochi mesi fa.

Di quello che sarà dal progetto di via Valosa ha parlato (via social) anche Alessandro Flego, dell’asd Sanfru Basket, da sempre tra i maggiori sostenitori del progetto del nuovo centro sportivo. Uno sfogo a cui ha risposto anche l’ex assessore Sassoli: «Se con un colpo di spugna venisse tutto gettato alle ortiche, sarebbe uno spreco di risorse, umane prima ancora che economiche, intollerabile».