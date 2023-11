Sovico contro la violenza sulle donne: dal teatro al corso di autodifesa

Letture sceniche in biblioteca, installazioni all’aperto, monologo teatrale e un corso di autodifesa per le donne del territorio. Il Comune di Sovico ha pensato a una interessante serie di iniziative pubbliche per riflettere sul tema della violenza sulle donne.

Sovico contro la violenza sulle donne: letture sceniche in biblioteca e monologo al Teatro OppArt

Venerdì 24 novembre, dalle 18, nella biblioteca civica Quasimodo di viale Brianza si terrà “Troppo tardi, mi ha ucciso prima” a cura degli assessorati ai Servizi sociali, Istruzione e Cultura: si tratta di letture sceniche di brani tratti dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandini. Ingresso libero.

Sabato 25 novembre, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donna, il Comune di Sovico collocherà installazioni all’aperto e manifesti di sensibilizzazione e simboli della lotta contro il femminicidio. I messaggi saranno visibili di fronte alla biblioteca civica, al palazzo comunale di viale Brianza, in piazza Riva, in piazza Frette e al centro sportivo. Sempre sabato 25, a cura di Pro Loco Sovico si terrà “T’amo più della mia vita”: al Centro culturale Teatro OppArt, si terrà alle 21 un monologo teatrale tratto da una storia vera, con Vincenza Pastore, soggetto e testo di Catena Giardina, regia e adattamento di Gianni Lamanna. Ingresso libero.

Sovico contro la violenza sulle donne: il corso di autodifesa con RSFC di Seregno

Dal 2 al 16 dicembre, infine, sarà possibile partecipare al corso di autodifesa rivolto alle donne del territorio, promosso dal Comune di Sovico in collaborazione con il maestro Enrico Giovanni Perego, direttore tecnico di Asd Gruppo sportivo RSFC di Seregno. Il corso si terrà dalle 10 alle 12.30, nella palestra della scuola primaria Don Milani, di Sovico. L’ingresso è libero, ma si consiglia l’iscrizione entro il 30 novembre (0392075054/0392075084 oppure servizisociali@comune.sovico.mb.it).