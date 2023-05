Sequestri di droga in Brianza: in tre mesi 50 chili e 3mila piante

Quasi cinquanta chili solo nel primo trimestre del 2023: mai così tanta negli ultimi tre anni, in relazione al medesimo periodo di riferimento, gennaio-marzo, la droga sequestrata dalle Forze dell’ordine a Monza e Brianza.

Sequestri di droga in Brianza: i numeri del Ministero

Il dato (“provvisorio e in fase di consolidamento”) del Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi Antidroga) dall’1 gennaio al 31 marzo di quest’anno, l’ultimo disponibile, è di 47,36 chili. Furono un quarto, circa 13 chili nel primo trimestre del 2022 e poco più di 37 chili nel primo trimestre 2021. In nove mesi complessivi si parla di circa un quintale di stupefacente tolto dal mercato.

Sequestri di droga in Brianza: piace l’hashish, poi la cocaina

Dall’analisi dei dati del Ministero emerge anche una fotografia in termini di offerta e diffusione degli stupefacenti nel territorio provinciale brianzolo. A prevalere, in termini di quantità, circa il 60% di tutto lo stupefacente sequestrato, è stato costantemente l’hashish: più o meno 25 chili da gennaio a marzo di quest’anno, una decina di chili nel trimestre 2022 e ancora 25 chili nel 2021. Si tratta anche della droga più diffusa tra la clientela, vuoi anche per il prezzo più abbordabile. Quantità più modeste sono rappresentate dalla marijuana, una dozzina di chili complessivi nei tre periodi di riferimento. Da sottolineare, sempre a proposito di cannabis, anche le 2.913 piante sequestrate, in serre abusive più o meno grandi, sempre nel primo trimestre di quest’anno.

Al secondo posto per quantità sequestrata, non molto distante, almeno quest’anno, c’è la cocaina, una droga che viene comunemente (ma negli ultimi anni neppure troppo) associata a una clientela più benestante. Oltre 18 i chili di polvere bianca sottratti dal mercato, 1,5 chili nel 2022 e circa 5 nel 2021. Quasi a zero la quota di eroina quest’anno, circa un chilo e mezzo nei trimestri 2022 e 2021. Nessun sequestro invece di droghe sintetiche delle quali fa parte la famigerata MDMA, la “droga dello stupro”.

Sequestri di droga in Brianza: le operazioni sul territorio

Numeri, quelli delle requisizioni, che fanno ovviamente in paio con le operazioni antidroga sul territorio: 32 nel primo trimestre 2023 con 31 arresti e 13 persone denunciate in stato di libertà, 4 i minori coinvolti e 34 gli stranieri. Nel medesimo periodo dello scorso anno le operazioni furono 53 con 9 denunce e 57 con 51 arresti e 27 denunce nel 2021.

A livello nazionale i quantitativi di stupefacenti sequestrati sempre da gennaio a marzo sono stati pari a quasi 18mila chili (in particolare a Milano, Nuoro, Roma e Savona), nella stragrande maggioranza hashish, con 5.000 operazioni antidroga e quasi 4.200 arresti. A Milano è hinterland requisiti 2.300 chili ed effettuati 439 arresti, 111 chili a Bergamo, 258 a Como.